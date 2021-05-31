Жертвы мин на Донбассе: больше всего случаев ОБСЕ зафиксировала на Луганщине

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ с 2016 по 2021 годы подтвердила информацию о почти 1,5 тыс. жертвах вооружённого конфликта на Донбассе среди гражданского населения, из которых более 470 произошли в результате срабатывания мин, неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) и других взрывоопасных предметов.

Об этом говорится в тематическом отчёте Миссии, информирует “Дом“.

В частности, в течение отчётного периода (с ноября 2019 года по март 2021 года) Миссия подтвердила информацию о 150 жертвах среди гражданского населения вследствие обстрелов из стрелкового оружия и тяжёлого вооружения, а также от срабатывания мин, НРБ и других взрывоопасных предметов.

Больше всего травмировались и гибли жители Луганской области, как на подконтрольной правительству территории, так и отдельных районов (ОРЛО).

“Большая часть случаев жертв (76) произошла из-за срабатывания мин, НРБ и других взрывоопасных предметов, тогда как от обстрелов из стрелкового оружия и тяжёлого вооружения в общей сложности подтверждено 74 жертвы”, — говорится в отчёте.

Так, из 76 жертв 45 зафиксированы в Луганской области:

9 — в подконтрольных правительству районах;

36 — в неподконтрольных.

В Донецкой области из-за срабатывания таких предметов зафиксировано 31 жертву, из которых: