В ОРДО НВФ решили частично приостановить действие “комендантского часа”

На лето в выходные дни на временно неподконтрольной территории Донецкой области незаконные вооруженные формирования отменяют действие “комендантского часа”.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

“Приостановить действие режима комендантского часа на территории Донецкой Народной Республики еженедельно с 23:00 часов пятницы до 04:00 часов воскресенья в период с 1 июня по 15 сентября”, – сказано в “распоряжении” так называемого главаря “ДНР” Дениса Пушилина.

При этом будет организовано “усиленное патрулирование” в указанные дни.