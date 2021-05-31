Почему 16-летняя девочка “сбежала” из Горловки: соцработница рассказала новые детали истории

Недавно правоохранители сообщили о 16-летней девочке, которая по минному полю перешла с оккупированной на подконтрольную Украине часть Донбасса. Руководитель службы по делам детей рассказала, что девушка не сбегала из «ДНР», а потерялась.

Об этом говорится в материале LB.ua, передает Громадське

Журналистка пообщалась с Натальей, руководительницей службы по делам детей, которая сейчас работает с девушкой. По ее словам, девушка не убегала, а потерялась, но возвращаться не хочет «из-за сложных отношений с бабушкой».

«Ее родители умерли — мама от рака, папа от другой болезни. С 2017-го она на учете и под опекой “там”. А об отношении к Украине с ней поговорили уже соответствующие органы», — сказала Наталья.

Сама девушка разговаривать с журналистами отказывается. Она успела сказать, что чувствует себя нормально, но устала. Также отметила, что видела, как о ней написали в полиции, и теперь переживает из-за этого, потому что «все совсем не так».

Также с девушкой работает психолог Елена. Говорит, что она уже начинает скучать по бабушкой, но в Горловку ее не могут отпустить, потому что она несовершеннолетняя.

«Я переживаю за ее будущее, ведь она захочет вернуться домой — и будет там врагом. Я не хочу, чтобы у нее были неприятности. Ребенок просто заблудился и оказался в сложной жизненной ситуации, из которой теперь должны искать выход взрослые», — сказала психолог.

Ранее полиция Донецкой области сообщила, что ночью 27 мая 16-летняя девушка из оккупированной Горловки перешла на подконтрольную Украине территории. По сообщениям полиции, девушка после отдыха с друзьями пересекла минное поле и сознательно пришла на линию разграничения в Верхнеторецкое. Она сообщила, что хочет проживать на территории неоккупированной Украины. По словам девушки, у нее есть родственники на западе Украины.

До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей.