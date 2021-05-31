Референдум по Донбассу: у Зеленского назвали условия проведения и пояснили, как это связано с Россией

Сегодня, 31 мая, советник главы ОП Михаил Подоляк назвал условия проведения референдума по Донбассу и пояснил, как это связано с Россией. Он заверил, что в Офисе президента готовы пойти на такой шаг, если того потребуют переговоры. При этом он заметил, что с вопросом, который вынесут на референдум, до сих пор не определились.

Об этом сообщает Диалог.UA со ссылкой на “РБК-Украины”.

Подоляк пояснил, украинская сторона продолжает вести переговоры и надеется, что дипломатический путь поможет в решении конфликта на Донбассе. По его словам, если в результате переговоров с Россией потребуется какой-то вопрос вынести на референдум, то это, вполне вероятно, будет сделано.

Однако он подчеркнул, что на всенародное голосование не будет вынесен вопрос, который хоть как-то может нарушить Конституцию.