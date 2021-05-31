США заподозрили в слежке за Меркель и Штайнмайером: всплыли громкие подробности

Агентство национальной безопасности (АНБ) США могло следить за канцлером Германии Ангелой Меркель и бывшим главой МИД (нынешним президентом) ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщило издание Süddeutsche Zeitung, со ссылкой на собственные источники.

По их данным, спецслужбы Дании предоставили американцам доступ на специальную станцию около Копенгагена, откуда можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. Оттуда и осуществлялась прослушка. США также вели слежку за МИДом и Минфином Дании, и за одним из предприятий военно-промышленного комплекса.

Правительству Дании о сотрудничестве со спецслужбами США стало известно в 2015 году из секретного доклада на основе информации, опубликованной бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом. В нем говорилось, что датские спецслужбы помогали американским следить за ведущими политиками Германии, Норвегии, Швеции, Франции и Нидерландов. Эти сведения стали причиной отставки главы датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste.

Как сообщал “источник”, президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита во Францию в апреле провел переговоры с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.