Умер внук Олега Филимонова, рожденный в Нью-Йорке: что известно о семье актера “Джентльмен-шоу”

В воскресенье, 30 мая, в семье 69-летнего украинского пародиста, комика и ведущего передачи “Джентльмен-шоу” Олега Филимонова случилось горе – умер внук Эван Григор. Примечательно, что это не первая утрата, которую пришлось пережить шоумену.

Внук Олега Филимонова Эван ГригорФото: Facebook / Олег Филимонов

Согласно информации одесских СМИ, внук Филимонова отправился гулять с друзьями. Затем 15-летнему юноше стало плохо во время игры в баскетбол на спортивной площадке школы №84 – он внезапно упал без сознания. Очевидцы вызвали “скорую”, врачи пыталась реанимировать парня около 45 минут, но все усилия оказались безуспешными.

Эван ГригорФото: Facebook / Олег Филимонов

О трагедии в соцсети Facebook написал и сам Филимонов. Он отметил, что в августе Эвану Григору исполнилось бы 16 лет. Друзья и поклонники выражают ему соболезнования в комментариях к посту.

Смерть внука – не первая болезненная утрата для Филимонова. Его первая жена Людмила также умерла. От этого брака у шоумена есть дочь Виктория и две внучки – Марсела и Вивиен Ли, которые живут в США.

Олег Филимонов с внучками Марселой и Вивьен ЛиФото: Facebook / Олег Филимонов

Сейчас артист женат во второй раз. Со своей нынешней супругой Ларисой Филимонов с 1975 по 1980 год жил в гражданском браке, и лишь 19 сентября 1980 года пара узаконила свои отношения. У них родилась дочь Карина, которая и является матерью умершего Эвана Григора. Также у Филимонова есть внучка Мия, которой в этом году исполнится 3 года.

Олег Филимонов с супругой ЛарисойФото: Facebook / Олег Филимонов

Карина Филимонова шесть лет жила в Нью-Йорке и работала продюсером на американском русскоязычном канале RTV. Именно в США она родила своего сына Эвана Григора, но вскоре вернулась в Одессу.

Внук Олега Филимонова Эван Григор несколько лет назадФото: Facebook / Олег Филимонов

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