Лето на Луганщине начнется с дождей

Сегодня, 31 мая, в Луганской области переменная облачность. Без осадков. Видимость хорошая 10-20 км. Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью 9-14 0 тепла, днем 21-26 0 тепла.

Об этом сообщается в прогнозе областного центра по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью 11-13 0 тепла, днем 22-24 0 тепла.

по городу Луганск

Переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью 11-13 0 тепла, днем 22-24 0 тепла.

Прогноз погоды на 01- 4 июня 2021

01.06 Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем дождь, местами сильный. Местами грозы. Ветер северо-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 9-14 0 тепла, днем 19-24 0 тепла.

02.06 Облачно. Ночью дождь. Днем дождь, местами сильный. Местами грозы. Ветер северо-восточный, 9-14 м / с, днем местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 9-14 0 тепла, днем 19-24 0 тепла.

03.06 Облачно. Дождь. Ночью грозы. Ветер северо-восточный, 9-14 м / с, днем местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 9-14 0 тепла, днем 19-24 0 тепла.

04.06 Облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 9-14 0 тепла, днем 19-24 0 тепла.