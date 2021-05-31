“УЗ” продлила два пригородных поезда из Луганщины до Купянска

Тщательно изучив спрос железнодорожники смогли продолжить маршрут следования пригородных поездов № 6337 и № 6442.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрзалізниці”.

С 30 мая № 6337 Купянск – Узл. – Сватово устанавливается в соединении Купянск – Лисичанск и 31 мая 2021 № 6442 Попасная – Сватово устанавливается в соединении Попасная – Купянск.



№6337 Купянск – Лисичанск курсирует ежедневно, на участке Сватово – Лисичанск без остановок на остановочных пунктах.

№ 6442 Попасная – Купянск курсирует ежедневно со всеми остановками на всех остановочных пунктах.