Говорим о “золотой середине”: Ляшко рассказал об ослаблении карантина и темпах вакцинации в Украине

В Украине 25 мая все области перешли в “желтую” зону карантина, в связи с чем на летний период карантинные ограничения могут ослабить.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет “ТСН”.

“Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления“, – отметил он.

Ляшко добавил, что в условиях отсутствия вспышки заболеваемости можно говорить о “золотой середине” между медицинской системой и экономикой.

Кроме того, глава Минздрава пояснил, что медленные темпы вакцинации в Украине объясняются недостаточным количеством вакцин.

“Все зависит от количества вакцины, которая есть на территории Украины. Мы не можем, ее сейчас нет в той достаточном количестве, чтобы полностью загрузить все платформы, которые есть“, – отметил Ляшко.

По его словам, на данный момент в Украине есть полтора миллиона доз вакцины “Короновак” и полмиллиона “Пфайзер” еще полмиллиона должно поступить в ближайшее время, и столько же наша страна 7 июня должна получить в рамках “Ковакс”.

“Уже оформляются документы на поставку вакцины “АстраЗенека”. Уже в июне у нас должен быть первый такой старт, когда большое количество вакцины одновременно будет на территории Украины. Это позволит нарастить темпы прививок“, – сказал министр.

Ляшко подчеркнул, что его политика на посту главы Минздрава будет отличаться от предшественников, прежде всего, “открытостью, откровенностью, прозрачностью и уверенностью”.

“Мы будем говорить, что получается, и мы будем говорить, что не получается. Поэтому никакого популизма“, – резюмировал он.

Как сообщал “источник”, Кабинет министров Украины готовит изменения в адаптивный карантин, в частности планируют приблизить индикаторы “зеленой” зоны страны к действующим на данный момент в Евросоюзе.