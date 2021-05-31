Началась рвота, потерял сознание: названа причина смерти украинского посла в Таиланде

В ночь на воскресенье, 30 мая, на острове Ко Липе, умер 45-летний посол Украины в Таиланде Андрей Бешта.

Как рассказал капитан Бидан Сарипа, следователь полиции Ко Липе, Андрей Бешта и его 17-летний сын Остап прибыли на остров 28 мая в отпуск. Они остановились на курорте Бу-нга, пишет Вangkok Рost.

По словам его сына, посол лег спать в 23:00 в субботу. В 4:30 утра в воскресенье у него началась рвота, затем он потерял сознание и вскоре скончался. О его смерти сообщили в полицию Ко Липе около 5:30 утра.

По словам офицера, следов взлома комнаты или нападения на посла не обнаружено. В заявлении, заместителя пресс-секретаря Национальной полиции Киссане Фатаначароена сказано, что предварительное расследование не выявило признаков нападения и насилия.

Как заявил губернатор Сатуна Эккарат Лисен, предварительное вскрытие в больнице Сатуна показало, что Бешта умер от сердечного приступа. Мазок на коронавирус в больнице был отрицательным.

Тело было доставлено из больницы в Бангкок для детального вскрытия в больнице общего профиля. По словам губернатора, семья Бешты пожелала как можно скорее вернуть тело в Украину.

Отмечается, что Бешта с сыном и еще четверо его друзей прибыли на Ко Липе в отпуск для прощания со своим другом, председателем Туристической ассоциации Сатуна, поскольку, по словам губернатора, Бешта вот-вот должен был вернуться в Украину.

Дипломат провел более десяти лет своей карьеры в Таиланде, приехав сначала в 2007 году в качестве советника дипломатической миссии в Бангкоке. Он был назначен заместителем генерального директора посольства в 2011 году, а в 2016 году занял пост посла.

Как сообщал “источник”, бывший глава Службы внешней разведки Виктор Гвоздь, который пропал после погружения в Египте и был затем найден, скончался в больнице.