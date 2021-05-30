Есть сложности: министр здравоохранения рассказал о проблемах с вакцинацией в Украине

Ажиотаж в центре вакцинации населения в Киеве случился из-за того, что на прививку от COVID-19 пришли люди, которые не записывались в очередь через “Дію”.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 сообщил глава МОЗ Виктор Ляшко.

По его словам, процесс получения прививок от COVID-19 в центре вакцинации идет хорошо, но есть некоторые недостатки.

Ляшко отметил, что проблемы с большими очередями в центрах вакцинации населения Минздрав планирует решить до следующей недели.

“Мы приехали посмотреть, как идет вакцинация в пилотном центре вакцинации. Она проходит хорошо, все организовано. Есть определенные недостатки, они касаются именно того, что приходят люди в очередь не те, кто по звонку из приложения “Дія”, и это создает большую очередь, люди могут стоять по 2 часа. Думаю, мы этот организационный момент до следующей недели решим, и будет все работать не только в Киеве, но и во многих областных центрах, возможно и не только в областных центрах будут такие прививочные центры”, – объяснил министр здравоохранения в эфире телеканала.

Глава МОЗ также заявил, что украинцы, получившие вакцину от COVID-19, довольны, а медперсонал в центрах вакцинации истощен, но страна все равно движется к цели – “вакцинировать как можно больше украинцев, чтобы преодолеть эпидемию COVID-19″.

Виктор Ляшко в эфире телеканала также объяснил ажиотаж в киевском центре вакцинации населения в отличии от Одессы. Проблема в том, что на получение препарата от коронавируса пришли люди, которых не пригласили по звонку.

“Потому что в Одессе люди, которые зарегистрировались в приложении “Дія”, приходят по звонку. В Киеве же пришли и те, кто зарегистрирован в приложении “Дія”, но не получили звонка. И это привело к очередям. Поэтому у нас просьба: внимательно следить за анонсами и приходить на то время, когда приглашают людей”, – резюмировал министр.

Ранее мы рассказывали, что вслед за Киевом и Львовом в Одессе заработал центр вакцинации населения.