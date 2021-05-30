США не будут бездействовать: Байден озвучил один из вопросов, который задаст Путину

Президент США Джо Байден на предстоящей встрече с Владимиром Путиным поднимет вопрос о нарушении прав человека в России.

Об этом пишет Страна.

По его словам, США не будут просто наблюдать за тем, как в России систематически нарушают права человека.

Американский президент Джо Байден заверил, что поднимет этот вопрос в ходе предстоящей встречи с Владимиром Путиным, которая состоится в Женеве.

“Через пару недель в Женеве я встречусь с президентом Путиным. Я ясно заявлю ему, что США не будут бездействовать, не будут давать возможность нарушать права человека”, – подчеркнул глава Белого дома, выступая в Делавэре.

Джо Байден также добавил, что обсуждал проблему нарушения прав человека во время недавних переговоров с лидером Поднебесной Си Цзиньпином.

Подытоживая, лидер Белого дома назвал США “уникальной страной во всей истории”.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Зеленский поговорит с Байденом накануне его встречи с Путиным.