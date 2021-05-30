Курточки и плащи все еще актуальны: синоптик огорчила прогнозом погоды на новую неделю

Очередное потепление ожидается в Украине в ближайшие выходные.

Свежий прогноз погоды в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В частности, она опубликовала график, на котором видно, что 1 июня минимальная температура в Украине составит +5 градусов, а днем ожидается до +13 .. +15 градусов.

Осадки в виде дождей эксперты прогнозируют со 2 по 4 июня, после чего температура немного повысится до +20 градусов.

А серьезное потепление, по словам Натальи Диденко, ожидается уже в следующие субботу-воскресенье.

“Всем, кто интересуется, когда же потепление. В следующие субботу-воскресенье. Поэтому ближайшую неделю плащи и легкие куртки актуальны! 5-6 июня температура повысится и вспомнит о 20 градусах. Не мерзните, подносите к себе теплых котов”, – предупредила синоптик в своем Facebook.

Ранее мы рассказывали, когда в Украину придет жара до +35 градусов.