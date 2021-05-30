В России мужчина забаррикадировался в квартире и открыл стрельбу по прохожим: видео

Бывший 48-летний сотрудник полиции из окна своей квартиры в Екатеринбурге открыл стрельбу по прохожим и автомобилям.

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным Telegram-канала Lifeshot, в результате стрельбы ранения получили 9-летняя девочка и сотрудник Росгвардии.

Журналисты утверждают, что на стрелка, который ранее работал в правоохранительных органах, зарегистрирован карабин “Сайга”.

На место прибыли силовики – они оцепили жилой дом, в котором забаррикадировался стрелок с карабином. Журналисты сообщают, что бывший сотрудник полиции продолжает стрелять из своего окна.

“Слышно, что преступник палил безостановочно. Девочка, которую экс-полицейский ранил в живот, сейчас на операции. Её состояние оценивается как тяжёлое”, – говорится в сообщении.

По данным Mash, к дому уже прибыли бойцы спецподразделения СОБР, которые готовятся к штурму.

“По словам очевидцев, последние выстрелы были слышны 20 минут назад. До этого из окна своей квартиры стрелок кричал “Требую отменить гомосексуализм”, – добавили другие журналисты.

Ранее мы рассказывали о кровавой стрельбе в американском ресторане, в которой погибли два человека.