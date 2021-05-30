Смерть была мгновенной: всплыли новые детали гибели украинки в горах Турции

Тело пропавшей украинской альпинистки Яны Кривошеи, которое удалось обнаружить самолету-разведчику, находилось в расщелине, которую не видно ни сверху на маршруте, ни даже беспилотнику.

Новые подробности трагедии появились в Facebook-сообществе “Поиски Яны Кривошеи”.

Полиция пока не выдвинула официальную версию трагедии, но родные Яны Кривошеи предположили, что могло произойти в горах Турции.

По их словам, трагедия, возможно, произошла 2 мая. На вершине горы Яна Кривошея делала снимки и через какое-то время начала спуск. Сперва альпинистка следовала маршруту, но потом сбилась и пошла в другую сторону.

“Через какое-то время она понимает, что идёт не по маршруту (в этот момент она сверялась с картами), и решает не возвращаться на вершину, чтобы выйти на правильное ребро (как и нужно было сделать), а траверснуть на север. В этом моменте она не оценила опасность спуска, и, скорее всего, либо покатилась на сыпучке до обрыва, либо – подошла, чтобы посмотреть слишком близко и упала, и улетев в пропасть на 100 метров, оказалась в расщелине, которую не видно ни сверху на маршруте, ни дрону, который не может подлететь достаточно близко (потому что он теряет управление из-за ребра, которое закрывает расщелину), чтобы на изображении было видно человека”, – предположили родные украинки.

Трагедия, как думают близкие Яны Кривошеи, случилась в 14:40, после чего мобильный телефон украинки “начал брать очень странные соты”, в том числе возле населенного пункта Манавгат.

“Скорее всего смерть наступила мгновенно, потому что стена, с которой она сорвалась, примерно 100-150 м…Спасатели прочесывали это ребро сверху, но видимость вниз была очень ограниченной, а дрон просто не мог залететь в эту расщелину. Кстати, вертолёты облетали это место, и тоже ничего не увидели, а вот военный самолёт с оптикой сразу засёк её…”, – добавила сестра погибшей украинки и поблагодарила всех, кто участвовал в поисково-спасательной операции.

Прощание с Яной Кривошей, возможно, пройдет в Одессе 4-5 июня, но точная дата церемонии будет объявлена позже.

Ранее мы рассказывали, что спасатели нашли тело украинской альпинистки Яны Кривошеи, которая бесследно исчезла в горах Турции.