На Донбассе боевики сбросили запрещенные мины на жилой дом: видео

В пятницу, 28 мая, на Донбассе страна-агрессор сбросила во двор одного из домов мирного жителя поселка Гранитный мины.

Об этом сообщают на официальной странице 93-й отдельной механизированной бригады “Холодный Яр” Оперативного командования “Восток” Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины 30 мая.

Отмечается, такие мины запрещены соответствующими конвенциями.

“Эти мины запрещены соответствующими конвенциями, но когда это останавливало российско-оккупационные войска. Особый цинизм в том, что нахождение рядом гражданского населения, о судьбе которого оккупанты “якобы-то так болеют” – их не волнует”, – говорится в репортаже о событии Телерадиостудии МО Украины “Бриз”.

По словам военнослужащего ВС Украины, во двор одного из домов поселка было сброшено две мины. Людей эвакуировали. Сейчас продолжаются поиски второй кассеты и еще наличие других взрывных устройств.

Напомним, на Донбассе наблюдается тенденция к дальнейшему обострению ситуации. О чем в эфире источник TV рассказал генерал-майор запаса, военный дипломат Петр Гаращук. Он отметил, что украинцы должны благодарить нашего солдата за то, что он там, на востоке.