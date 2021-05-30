В ЕС призвали ужесточить санкции против России: есть две причины

Председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли заявил, что Европейский союз должен ужесточить санкции против РФ.

Как пишет Т-online, об этом Сассоли сообщил в интервью Funke.

Он назвал отношения между ЕС и Россией “очень напряженными”. В этом контексте он упомянул о ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным и продолжающемся конфликте на юго-востоке Украины.

“Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ“, – сказал глава Европейского парламента.

Сассоли также призвал принять дальнейшие меры для освобождения задержанного блоггера Романа Протасевича из-под стражи в Беларуси. По словам парламентария, его фотография должна быть «выставлена во всех аэропортах ЕС и в Европарламенте».

По словам Сассоли, первая реакция Евросоюза на перенаправление пассажирского самолета Ryanair была решительной и закрытой.

«Наш вес во внешней политике был бы сильнее, если бы мы преодолели принцип единодушия, который иногда парализует нас в наших решениях», – добавил он.

Напомним, что инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, после которого был задержан беларуский журналист Роман Протасевич, в украинском правительстве расценивают как расправу режима Александра Лукашенко над оппозицией и готовятся к введению санкций против некоторых представителей власти Беларуси.

Также мы писали, как дипломат Константин Грищенко рассказал о реакции ЕС на новые российские угрозы против Украины.