Украина первой получит пакет Целей партнерства с НАТО: в Минобороны раскрыли детали важного решения

Североатлантический Альянс отметил прогресс Украины в реформировании сектора безопасности и обороны, и Киев одним из первых получит обновленный пакет Целей партнерства.

Об этом информирует пресс-служба Минобороны Украины.

28 мая состоялось заседание Комитета по партнерству и коллективной безопасности НАТО в формате Процесса планирования и оценки сил с Украины, в котором приняли официальные представители Киева.

В частности, союзники отметили прогресс Украины в реформировании сектора безопасности и обороны, и выполнении Целей партнерства предыдущего периода, и добавили, что Киев – один из важнейших союзников Альянса.

“Украина является и остается наиболее важным партнером Альянса. НАТО поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Мы продолжим оказывать помощь Украине в осуществлении необходимых реформ и развития способностей сил безопасности и обороныˮ, – отметил помощник Генсека НАТО по вопросам операций Джон Манза.

В пресс-службе Минобороны отметили, что обновленный пакет Целей партнерства для Украины содержит задачи и мероприятия на период до 2025 года. В нем также приведены силы и средства, которые официальный Киев готовит для участия в программе “Партнерство ради мираˮ, операциях и миссиях Альянса.

При обсуждении сразу несколько стран-союзников отметили прогресс оборонной реформы в Украине, а также усилия, которые предпринимаются ради приближения нашей страны к стандартам НАТО.

“Делегации Украины и Альянса поддержали предложенный документ и договорились перейти к следующему этапу его согласования – направление на рассмотрение Североатлантического Совета”, – подытожили в Минобороны.

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