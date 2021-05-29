Саммит НАТО пройдет без Украины: эксперты пояснили, почему Киев не позвали в Брюссель

Несмотря на то, что Украину не пригласили на закрытый саммит НАТО, вся предыдущая деятельность и заявления Альянса четко говорят о поддержке Киева.

Об этом говорится в материале издания “источник”.

По словам экспертов, Украину не пригласили на летний саммит Североатлантического Альянса по нескольким причинам.

Как утверждает содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков, участие Украины на саммите НАТО было бы логичным, но это мероприятие пройдет в закрытом режиме.

“Украинское участие было бы в принципе логичным на этом саммите, однако он является закрытым, то есть не предполагает широкого участия кого-то, кроме стран-членов Альянса. С другой стороны, здесь нет причин для разочарования и обвинений НАТО в том, что он дистанцировался от Украины. Вся предыдущая деятельность и заявления НАТО четко говорят о поддержке Украины”, – уверяет эксперт.

Вместе с этим, как предположил Пашков, Украину не пригласили на саммит НАТО, чтобы лишний раз якобы не раздражать Россию.

Другой эксперт совета внешней политики “Украинская призма” Александр Краев уверен, что вопрос Украины, который будет обсуждаться без представителей Киева, обычно несет негативный для нашей страны результат.

“В данном случае таким негативным результатом будет абсолютное отсутствие какого-либо продвижения в деле получения ПДЧ или расширения сотрудничества в сфере безопасности со странами НАТО. Теперь всё действительно будет зависеть от ближайших союзников Украины – Соединённых Штатов и Великобритании. Именно они смогут поднять во время дебатов тематику Украины и закрепить её в официальных документах”, – подчеркнул специалист.

Эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Николай Капитоненко добавил, что Украине не стоило ожидать приглашения на закрытый саммит НАТО, поскольку никто в Альянсе “не обязан этого делать”. Более того, он предложил дождаться итогов встречи Байдена с Путиным, самого саммита НАТО и окончательного решения по “Северному потоку-2”, и только тогда можно делать какие-то выводы.

“Мы зря создаем повышенные ожидания в обществе, что нам якобы что-то должны дать. Это нездоровая практика. Нынешнее очень хрупкое состояние в сфере международной безопасности будет преодолено после того, как Байден встретится с Путиным, пройдет саммит НАТО, после чего Байден поговорит с европейцами, и будет принято какое-то решение по поводу “Северного потока-2”. Тогда будет понятно кто с кем, и насколько “остро” воюет. Пока этого не понятно, поэтому Западу не нужны какие-то лишние шаги, которые могли бы сделать Россию менее уступчивой или вызвать у нее какое-то раздражение. Это вполне может быть одним из пояснений такого шага со стороны НАТО”, – пояснил Капитоненко в общении с журналистами.

По мнению эксперта, подогревание темы о получении ПДЧ стало инструментом пропаганды, а не реальной внешней политикой Украины. А главным апофеозом этого, как утверждает Николай Капитоненко, стало закрепление курса в НАТО в Конституции Украины.

“Теперь мы имеем дело с последствиями этого дела. Потому что это “священная корова”, о ней надо постоянно говорить, а о чем тут можно говорить кроме как об ПДЧ и о членстве в НАТО?”, – задался специалист вопросом.

Капитоненко напомнил, что Украина гибридно воюет с Россией, а в некоторых моментах – “сотрудничаем”. И украинский опыт противостояния с Кремлем, по словам эксперта, не слишком ценен для всего НАТО.

“Как выясняется, мы с Россией воюем гибридно: где-то воюем, а где-то сотрудничаем. И я не думаю, что наш опыт такого рода противостояния российской агрессии особо ценен для НАТО. Альянс будет сдерживать Россию другими ассиметричными инструментами и на других уровнях”, – объяснил он свою точку зрения.

Как предположили эксперты, у цивилизованного Запада изменилась тактика по отношению к Москве – партнерам якобы важно не раздражать Россию, и поэтому Украину могли не пригласит на саммит Альянса.

А результаты переговоров Байдена и Путина с решением проблемы “Северного потока-2” сейчас “являются гораздо более приоритетными, чем зависящий от этих результатов украинский кейс”.

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