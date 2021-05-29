Его называли “серым кардиналом политики”: в Днепре умер бывший народный депутат Украины

В Днепре в возрасте 61 года 28 мая умер народный депутат Рады VII созыва, бывший глава МВД и замначальника СБУ Днепропетровской области Иван Ступак.

Об этом сообщается на Facebook-странице “Закон и Честь”.

“С прискорбием вынуждены сообщить, что основатель и бессменный глава Правозащитного союза “Закон и Честь” Иван Иванович Ступак скончался сегодня, 28 мая 2021 года. О месте и времени прощания будет объявлено позже“, – говорится в сообщении.

Отметим, во время работы в госорганах Ступака за глаза называли “серым кардиналом днепропетровской политики”. Начав свой путь с работы слесарем по ремонту автомобилей, ему удалось стать первым заместителем СБУ Днепропетровской области.

В 1985 году Ступак закончил высшую школу КГБ СССР. В 2002 – 2005 годах занимал должность заместителя начальника Управления СБУ в Днепропетровской области. В 2007 – 2008 годах был главой МВД Украины в Днепропетровской области. В 2008 – 2010 годах занимал должность заместителя председателя областного совета по исполнительному аппарату, а в 2010 – 2012 годах трудился заместителем председателя Днепропетровской облгосадминистрации.

В 2012 году был избран народным депутатом от “Партии регионов” по одномандатному мажоритарному избирательному округу №26. Занимал должность председателя подкомитета по вопросам законодательства об административных правонарушениях и организации охраны общественного порядка и общественной безопасности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Как сообщал “источник”, 28 мая в Египте после неудачного дайвинга скончался бывший глава Службы внешней разведки Виктор Гвоздь.