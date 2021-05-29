Сильный ветер, град и ливень: в Украине объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозировали ухудшение погоды – в субботу, 29 мая, в большинстве южных, центральных, Сумской и Харьковской областях ожидаются сложные погодные условия.

Об этом предупреждает ГСЧС Украины.

“По данным УкрГидрометцентра, 29 мая грозы; днем в большинстве южных, центральных, Сумской и Харьковской областях сильный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)”, – сказано в предупреждении.

В Киеве и Киевской области 29 мая грозовые дожди (I уровень опасности, желтый).

По данным Укргидрометцентра, грозовые дожди разной интенсивности 29 мая охватят всю Украину. Днем столбики термометров покажут от +15 до +28 градусов, теплее всего будет на востоке страны. Ночью ожидается от 7 до 17 градусов со знаком “плюс”.

Как сообщал “источник”, по расчетам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, в Украине летом 2021 года не ожидается существенных аномалий температуры воздуха и количества осадков.