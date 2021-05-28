На Луганщине найден тайник с боеприпасами. ФОТО

Смертоносные предметы изъяты и обезврежены силами ГСЧС. Сейчас полицейские устанавливают владельца тайника, происхождение оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Вчера, 27 мая, в полицию г. Горское поступило сообщение служащих Национальной гвардии Украины об обнаружении вблизи с. Катериновка взрывоопасных предметов закопанных в землю.

На месте происшествия группа быстрого реагирования и следственно-оперативная группа местного отдела полиции, совместно с экспертами-взрывотехниками ГУНП в Луганской области провели осмотр местности и установили, что в лесополосе на расстоянии около 20 м от нежилого дома по ул. Чутовского закопан в землю схрон с боеприпасами:

корпус гранат Ф-1 (без взрывателя), РГД-5 (без взрывателя), РПГ-22, выстрелы к РПГ, пороховые заряды к выстрелам РПГ, детонаторы минометные калибра 82мм, патроны калибра 7.62мм.

Данный факт зарегистрирован, проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.