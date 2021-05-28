В Луганской области открыли памятник «Героям-правоохранителям, которые отдали жизнь за Украину»

Сегодня, 28 мая, на территории Главного управления Национальной полиции в Луганской области открыли памятник погибшим за время российской агрессии героям правоохранителям – Сергей Щекину, Виталий Петренко и Герою Украины Сергею Губанову.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

“С грустью и болью в сердце мы проводим это мероприятие, поскольку мы чтим память наших погибших боевых товарищей. Я хотел бы пожелать всем нам, чтобы это были последние боевые потери на нашем боевом пути. Хочу пожелать, чтобы мы всегда помнили наших побратимов, которые не пощадили своей жизни и отдали её за то, чтобы мы имели возможность продолжать путь правоохранителей – защитников нашей родины. Пока мы своими поступками, своим упорным и преданным трудом будем служить, то их гибель не напрасна. Вечная память нашим побратимам, вечная им слава, а нам порядочности и мужества дальше нести нашу службу с высоко поднятой головой”, – обратился к собравшимся, во время открытия мемориала, Олег Григоров.

Освятил памятник и прочитал молебен по погибшим защитниками управляющий Луганской епархией православной церви Украины епископ Афанасий.

“В сегодняшней молитве Героев мы слышали, как Господь прославляет и держит их под своей опекой. Помните о них, не забывайте, ведь пока мы их помним, они на небесах будут перед престолом защищать всех нас, всю нашу область, всю нашу Украину”, – обратился к собравшимся епископ Афанасий.

Почтить память погибших коллег пришли руководство главного управления, сотрудники всех служб и бойцы батальонов полиции Луганщины. Присутствующие минутой молчания почтили память побратимов и положили свечи памяти и цветы к памятнику.

С сегодняшнего дня Сергей Щекин, Виталий Петренко и Сергей Губанов будут ежедневно «встречать» и «провожать» сотрудников полиции Луганщины и напоминать нам, что мы должны сделать все возможное, чтобы все жили в мирной и цветущей Украине. Герои не умирают!

Справка:

Сергей Щекин, помощник дежурного дежурной части управления ГУМВД Украины в Луганской области, старшина милиции – погиб 10 июня 2014, во время штурма боевиками одного из помещений ГУМВД Украины в Луганской области;

Виталий Петренко, 1-й заместитель начальника городского отдела – начальник следственного отдела Лисичанского ГО ГУМВД Украины в Луганской области – погиб в июле 2014 года;

Сергей Губанов, Герой Украины (посмертно), командир батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» ГУНП в Луганской области, полковник полиции – погиб 20 мая 2020 от взрыва вражеской мины во время выполнения задания штаба ООС возле с. Трехизбенка.