За минувшие сутки на Луганщине выявили 46 новых случаев COVID-19

Лабораторно подтверждено 46 новых случаев COVID-19 в Луганской области. Выздоровели 198 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – четыре, Рубежное – семь, Северодонецк – десять, Беловодский район – два, Кременской – одно, Новоайдарский – четыре, Новопсковский – пять, Станично-Луганский – три, Троицкий – десять.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 26 029 случаях.

Выздоровели – 23681 (198 за последние сутки), лечатся – 1467 (343 – стационарно, 1124 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 1070 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1016.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 32,3 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 78-летний мужчина из Старобельского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерла 881 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 28 мая (09:00) в Украине 2196673 подтвержденных случая COVID-19, из них 50 232 летальных, 2020216 человек выздоровели. Всего проведено 10131355 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 3306 новых случаев; летальных – 156; осуществлено 60563 тестирования; выздоровели 13298 человек.