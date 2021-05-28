Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА: фото и биография

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил нового председателя Кировоградской областной государственной администрации. Область возглавила Мария Черная.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В четверг, 27 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ № 214/2021, которым назначил председателем Кировоградской ОГА Марию Черную.

Глава государства провел встречу с новой главой области в пятницу в Офисе президента и вручил ей служебное удостоверение.

Для справки:

Мария Черная родилась в 1974 году в Кировоградской области. Получила педагогическое образование в Кировоградском государственном педагогическом университете им. В. Винниченко (педагогика и методика среднего образования, украинский язык и литература), а в 2015 году закончила Кировоградский национальный технический университет (управление финансово-экономической безопасностью).

Она работала в Компаниевской районной государственной администрации Кировоградской области (в 2002-2011 годах), с августа 2011 года занимала должность заместителя начальника главного управления агропромышленного развития – начальника управления экономической политики Кировоградской ОГА. С 2020 года Мария Черная работала в должности директора департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА.

Как сообщал “источник”, ранее президент Владимир Зеленский сменил состав наблюдательного совета “Укроборонпрома”.