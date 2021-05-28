В Сочи проходит встреча Путина и Лукашенко: первые подробности

В пятницу, 28 мая, в Сочи (РФ) проходит встреча президента России Владимира Путина и непризнанного лидера Беларуси Александра Лукашенко. Темами разговора лидеров стран стали события с захватом в Беларуси пассажирского самолета Ryanair и образование Союзного государства.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала “Раньше всех. Ну почти”.

Путин в разговоре с Лукашенко назвал беспрецедентные события в Беларуси “очередным витком” и “всплеском эмоций”. В свою очередь Лукашенко сообщил, что покажет Путину документы о том, что происходит в Беларуси и пожаловался на блокаду европейскими странами авиакомпании Belavia.

“Я вас проинформирую. Я, пользуясь таким доверительным отношением, захватил некоторые документы. Покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит и что это за люди”, – заявил Лукашенко.

Комментируя ситуацию о принуждении к посадке белорусскими силовиками самолета с пассажирами для задержания оппозиционного режиму Лукашенко журналиста Романа Протасевича, Путин о вспомнил о ситуации с проверкой борта президента Боливии.

“Борт президента Боливии в свое время посадили для проверки, его вывели оттуда – и была тишина”, – заявил Путин. (Вероятно, речь идет о посадке в Вене в 2013 году лайнера, на котором летел Эво Моралес. Тогда на борту искали Эдварда Сноудена – “источник”).

Также стороны на третьих за год переговорах остановились на вопросах создания Союзного государства, в которое должна войти Беларусь.

Как заявил Путин, интеграция двух стран должна идти не спеша и в соответствии с интересами сторон.

Как сообщал “источник”, 26 мая белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с парламентариями в Доме правительства заявил, что украинцы испытывают крайнюю нужду, а западные страны не сумели договориться о санкциях против Беларуси.