Вопрос может встать ребром: эксперты дали прогноз о судьбе переговоров в Минске

На фоне запретов на авиаперелеты между Украиной и Беларусью вызывает опасение дальнейшая судьба Минска, как переговорной площадки по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в материале “источника”.

“Минск уже не рассматривается как нейтральная площадка. Даже теоретически. Августовская ситуация прошлого года, непризнание итогов президентских выборов в Беларуси и нынешняя история с самолетом Ryanair – основные факторы, которые принципиально не позволяют вести какие-либо переговоры при содействии Минска. Решение принудительно посадить авиаборт имеет признаки действий государства-террориста“, – заявил дипломат, посол Украины в Беларуси в 2010-2011 годах Роман Безсмертный.

Александр Лукашенко до последнего держался за Украину. В 2014 году он, благодаря кремлевской агрессии, в один момент из “последнего диктатора Европы” превратился в респектабельного посредника, к которому верхушка ЕС едет на переговоры о войне и мире.

Даже публичные заявления украинских политиков и дипломатов о поиске замены Минску, не смущали беларуского диктатора.

“Слушайте, вы считаете, что работа Трехсторонней контактной группы – подарок Лукашенко? Да, нет. Тогда попросили президенты Порошенко, Путин. Все согласились, что да, в Минске. Это близко и политически выгодно. Обеспечивали все, что только украинцы хотели. Говорят, есть желание в другое место перенести. И ради Бога. Если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать“, – сказал Александр Лукашенко на встрече со скандальным украинским нардепом Евгением Шевченко.

Подобные заявления были политическим кокетством, так как в администрации Лукашенко понимали, что найти замену Минску будет непросто из-за позиции МИД РФ. Но после истории с захватом Романа Протасевича и экономических санкций со стороны ЕС, вопрос поиска другой площадки может встать ребром.

“Посредничество Минска – это скорее дипломатическая метафора. Минск стал одним из символических мест международных переговоров, учитывая опыт переговоров по Нагорному Карабаху. Но Беларусь как государство и белорусская дипломатия не являются посредниками по Донбассу, эту роль выполняет ОБСЕ. Кстати, было бы логично, если бы именно ОБСЕ занимались выбором мест дальнейших переговоров, что снизило бы излишний символизм и спекуляции на названиях документов“, – пояснил политический эксперт, руководитель Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев.

Детальнее читайте в материале “источника”: Да хоть в Бобруйск: нужно ли переносить из Минска переговоры по Донбассу.