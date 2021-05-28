Бойлеры – подробности

Для того чтобы обеспечить бесперебойной подачи горячей воды, незаменим бойлер. Водонагреватель – незаменимый помощник для обеспечения горячей водой и отоплением, при отсутствии централизованных коммуникаций. С его помощью удается получить горячую воду быстро и безопасно. На сайте https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/bojlery.html вы сможете ознакомиться с широким ассортиментом достойных предложений и выбрать подходящую модель бойлера, после чего можно будет прямо на сайте оформить заказ, с быстрой и безопасной, удобной и надежной доставкой.

Наличие в доме горячей воды – это уже не экзотика. актуальны накопительные и проточные нагреватели. И те, кто проживает в частном секторе, предпочитают двухконтурные котлы. речь идет об устройствах, которые нагревают воду для водоснабжения. выбирая подобный тип котла, многие отталкиваются от экономического фактора. Подобный агрегат занимает меньше места по сравнению с одноконтурным, по стоимости тоже дешевле. Часть энергии тратится на повторный нагрев воды. Нагреватель способен обеспечить качественный, равномерный нагрев воды, с высокой и стабильной температурой.

Проточный водонагреватель отличается низкой мощностью. Поэтому несколько человек не смогут одновременно использовать нагретую воду.

Бойлер для воды – достаточно большой цилиндр. Различные модели могут иметь объем от десяти до двухсот литров.

Бойлеры изготавливают из стали – изнутри ее покрывают специальной эмалью для предотвращения коррозии.

Бойлеры косвенного нагрева позволяют решить проблему с резким снижением температуры воды при ее значительном расходе в накопительных прибора. Подобное оборудование похоже на типовые модели, выглядит как большой бак цилиндрической формы. Принципиальное отличие заключается в способе нагрева – вода для ГВС подогревается от внешнего источника.

Некоторые модели бойлеров могут комплектоваться дополнительными устройствами. Это может быть два теплообменника -по одному проходит теплоноситель от котла отопления, второй подключается к солнечному коллектору и в ясные дни экономит топливо.

В бойлерах косвенного нагрева устанавливают электроТЭНы. Подобные модели компенсируют дефицит горячей воды во время пиковой нагрузки, используют их в моменты, когда система отопления не является работоспособной, либо при необходимости дополнительного повышения температуры.