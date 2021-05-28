Планы есть, нужно найти средства: в Северодонецкой ВГА рассказали о программах развития территорий вокруг озер Чистое и Парковое

В Северодонецке принято несколько программ, которые направлены на поддержание соответствующего уровня воды в озерах Парковое и Чистое, а также приведения в порядок прилегающей территории.

Об этом в интервью “Луганщина.ua” рассказал глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

Так, одна из них «Содержание озер г. Северодонецк на 2021 год» предполагает выполнение мероприятий для поддержки надлежащего уровня воды в озерах. Также в целевой программе благоустройства на 2021 год 494,939 тыс. грн предусмотрено на установку детской площадки с обустройством безопасного покрытия в районе озера Чистое.

“Кроме того, разработан детальный план территории парка в районе озера Парковое. Согласно ему, там будет установлен фонтан, пешеходные и велосипедные дорожки, общественные туалеты, парковка и прочее. Планируется размещение зон досуга, занятия спортом, озеленение, аттракционов и тому подобное. Подобный план разработан относительно территории в районе озера Чистое. Который, кроме прочего, предусматривает обустройство набережной вдоль ул. Новикова и нового парка”, – рассказал чиновник.

Он отметил, что у местной власти есть план действий, однако задача на ближайшие годы – найти нужное финансирование.