Получение компенсации за разрушенное жилье на Донбассе на практике: советы

Постановлением Кабмина от 02.09.2020 № 767 утвержден порядок выплаты денежной компенсации лицам, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации.

“Юридический советник для ВПЛ” рассказывает, кто имеет право на компенсацию и как ее получить на практике.



Получить компенсацию за разрушенное жилье сейчас имеют право владельцы жилья, которое:

находится на контролируемой Правительством Украины территории;

было разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации после 14 апреля 2014.



В случае, если жилье принадлежит нескольким собственникам, компенсация предоставляется пропорционально площади разрушенного жилья, принадлежащего каждому из совладельцев.

! Заметим, что размер компенсации определяется по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины в соответствии с местонахождением жилья, действующих на дату утверждения обобщенного списка соответственно, но максимально за один объект разрушенного жилья – 300 тыс. грн.



Куда обращаться для получения компенсации?



Для получения компенсации в соответствии с Постановлением Кабмина от 02.09.2020 № 767 необходимо будет сделать несколько шагов.



1. Обратиться в орган местного самоуправления или военно-гражданской администрации (ВГА) населенного пункта по месту расположения жилья с пакетом документов на каждый отдельный объект жилья. Из документов подается:

заявление о проведении обследования жилья, разрушенного в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации;

копия паспорта или документа, удостоверяющего личность и подтверждает ее специальный статус;

копия идентификационного кода;

нотариально заверенные копии документов, подтверждающие наличие права собственности у пострадавшего на жилье на момент подачи заявления о проведении обследования жилья.



2. В течение 5 календарных дней с момента поступления заявления получить от органа местного самоуправления / ВГА сообщения о решении и дате проведения обследования обратными каналами связи, указанными в заявлении.

Обращаем внимание, что обследование разрушенного жилья проводится в срок не более 30 календарных дней с момента принятия такого решения.

3. После проведения обследования разрушенного жилья в течение 3 рабочих дней получить акт обследования жилья и справку о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

4. Обратиться к регистратору с заявлением о регистрации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество прекращения права собственности на разрушенное жилье. Дополнительно предоставить акт обследования жилья и документ, удостоверяющий право собственности на объект недвижимого имущества.

5. После прекращения права собственности на разрушенное жилье обратиться повторно в орган местного самоуправления / ВГА по месту нахождения разрушенного жилья с пакетом следующих документов:

заявлением произвольной формы о выплате денежной компенсации;

копией справки о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации;

копией акта обследования жилья;

информационной справкой (извлечением) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о прекращении права собственности на жилье в связи с его уничтожением.



6. В течение 3 рабочих дней с даты принятия комиссией решения о выплате компенсации получить копию этого решения с указанием размера денежной компенсации или отказом в ее выплате.



! Обратите внимание! Если комиссия приняла положительное решение о выплате компенсации, средства должны быть перечислены на банковский счет в течение 5 рабочих дней с момента поступления бюджетных средств региональным органам социальной защиты населения.