Получение компенсации за разрушенное жилье на Донбассе на практике: советы

Постановлением Кабмина от 02.09.2020 № 767 утвержден порядок выплаты денежной компенсации лицам, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации.
“Юридический советник для ВПЛ” рассказывает, кто имеет право на компенсацию и как ее получить на практике.
Получить компенсацию за разрушенное жилье сейчас имеют право владельцы жилья, которое:
- находится на контролируемой Правительством Украины территории;
- было разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации после 14 апреля 2014.
В случае, если жилье принадлежит нескольким собственникам, компенсация предоставляется пропорционально площади разрушенного жилья, принадлежащего каждому из совладельцев.
! Заметим, что размер компенсации определяется по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины в соответствии с местонахождением жилья, действующих на дату утверждения обобщенного списка соответственно, но максимально за один объект разрушенного жилья – 300 тыс. грн.
Куда обращаться для получения компенсации?
Для получения компенсации в соответствии с Постановлением Кабмина от 02.09.2020 № 767 необходимо будет сделать несколько шагов.
1. Обратиться в орган местного самоуправления или военно-гражданской администрации (ВГА) населенного пункта по месту расположения жилья с пакетом документов на каждый отдельный объект жилья. Из документов подается:
- заявление о проведении обследования жилья, разрушенного в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации;
- копия паспорта или документа, удостоверяющего личность и подтверждает ее специальный статус;
- копия идентификационного кода;
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающие наличие права собственности у пострадавшего на жилье на момент подачи заявления о проведении обследования жилья.
2. В течение 5 календарных дней с момента поступления заявления получить от органа местного самоуправления / ВГА сообщения о решении и дате проведения обследования обратными каналами связи, указанными в заявлении.
Обращаем внимание, что обследование разрушенного жилья проводится в срок не более 30 календарных дней с момента принятия такого решения.
3. После проведения обследования разрушенного жилья в течение 3 рабочих дней получить акт обследования жилья и справку о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.
4. Обратиться к регистратору с заявлением о регистрации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество прекращения права собственности на разрушенное жилье. Дополнительно предоставить акт обследования жилья и документ, удостоверяющий право собственности на объект недвижимого имущества.
5. После прекращения права собственности на разрушенное жилье обратиться повторно в орган местного самоуправления / ВГА по месту нахождения разрушенного жилья с пакетом следующих документов:
- заявлением произвольной формы о выплате денежной компенсации;
- копией справки о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации;
- копией акта обследования жилья;
- информационной справкой (извлечением) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о прекращении права собственности на жилье в связи с его уничтожением.
6. В течение 3 рабочих дней с даты принятия комиссией решения о выплате компенсации получить копию этого решения с указанием размера денежной компенсации или отказом в ее выплате.
! Обратите внимание! Если комиссия приняла положительное решение о выплате компенсации, средства должны быть перечислены на банковский счет в течение 5 рабочих дней с момента поступления бюджетных средств региональным органам социальной защиты населения.