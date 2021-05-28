По состоянию на конец мая в Луганской области поймали “на горячем” 13 поджигателей сухостоя

С начала года пожарно-спасательные подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области 492 раза выезжали на пожары сухой травы, камыша и мусора. По состоянию на 27 мая текущего года за руку поймали 13 поджигателей которые будут привлечены к административной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Напоминаем: были внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, за счет которых увеличились штрафы для поджигателей. Так, за самовольное выжигание стерни, лугов, пастбищ, опавших листьев, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах у автомобильных дорог, в парках или других зеленых насаждениях в населенных пунктах без соблюдения порядка влекут за собой наложение штрафа на граждан от 3060 грн до 6120 грн. А нарушение требований пожарной безопасности в лесах влечет наложение штрафа от 1530 грн до 4590 грн и на должностных лиц – от 4590 до 15300 грн.