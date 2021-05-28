В сети показали состояние эстакады в неподконтрольном Луганске. ФОТО

В оккупированном Луганске на эстакаде, соединяющей Железнодорожный вокзал с улицей Коцюбинского, не ремонтируются ямы и трещины в асфальте.

В паблике «Мой Ворошиловград» в социальной сети опубликовали соответствующие атмосферные фотографии, пишет Реальная газета.

«Очень хотелось бы, чтобы эстакаду привели в надлежащий вид», — говорится в подписи под фотографиями.

В подписи под фотографиями говорится, один из символов города продолжает медленно разрушаться — ямы на путепроводе не ремонтировались с 2014 года.

В комментариях в социальной сети говорят, что такая же проблема и в других частях города. Кроме того, Луганск летом зарастает сорняками.