Глава Северодонецкой ВГА пояснил выбор места для строительства областной больницы

Глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк считает нецелесообразным перенос строительства областной больницы в другое место, так как этот комплекс зданий должен быть расположен на территории с соответствующей инфраструктурой: инженерными сетями и развитой улично-дорожной сетью.

“Также, согласно современным нормам, территория больницы должна иметь не менее 55% территории под озеленением. Площадь под строительство областной больницы с учетом озеленения должна быть 9-10 га. Именно на незастроенной территории 81 микрорайона есть возможность выделить такую ​​площадь под размещение объекта. На этом участке есть возможность подключения к инженерным сетям, рядом пролегают маршруты общественного транспорта, что позволит жителям города и области удобно добираться до больницы”, – рассказал он в интервью “Луганщина.ua”.

Чиновник отметил, что сама по себе территория города небольшая, и по оценкам специалистов другие участки соответствующих размеров, обеспеченные инженерно-транспортной инфраструктурой и озеленением, отсутствуют.