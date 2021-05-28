С 1 июня на Луганщине вводятся сезонные ограничения движения тяжеловесного транспорта

На Луганщине, как и по всей стране, с 1 июня движение государственными дорогами в жару запрещено.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.



Как сообщает Укравтодор, сезонные ограничения движения ежегодно вводятся в начале летнего сезона для сохранения автомобильных дорог общего пользования.



На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты. О применении указанных ограничений и мест размещения временных площадок проинформированы аналогичные центральные органы исполнительной власти и ассоциации автомобильных перевозчиков.



Кого касается запрет?

• Транспортных средств, фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Для кого делаем исключение?

• грузовиков, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

При каких условиях ограничивается движение?

• В дневное время суток при температурных показателях воздуха выше 28 градусов по Цельсию.

Что делать водителям?

• Переждать жаркий период можно на площадках для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Отыскать место отстоя вдоль государственных дорог можно по указателям или воспользоваться Google картой: https://bit.ly/3tW0aKP

Также можно воспользоваться TIR-паркингом. Карта их расположения по ссылке: https://bit.ly/2RZMRf2