В результате ДТП в Северодонецке травмировались двое людей

В Северодонецке в дорожно-транспортном происшествии травмировались два человека.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.



Этим утром, 28 мая, на проспекте Химиков водитель Kia Cerato не справился с управлением и допустил наезд на припаркованный автомобиль. В результате ДТП травмировались водитель и пассажирка Kia. Их госпитализировали в Северодонецкую городскую больницу.



По словам 49-летнего водителя, во время движения ему стало плохо и он потерял сознание.

Патрульные ограничили доступ посторонних лиц к месту происшествия и вызвали на место следственно-оперативную группу для детального установления обстоятельств происшествия.