В оккупированном Луганске заявили о возбуждении “уголовного дела” против Романа Протасевича

Поддерживаемая Россией группировка «ЛНР» заявила о возбуждении “уголовного дела” против задержанного Минском оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявила так называемая «генпрокуратура« ЛНР », дело касается якобы участия Протасевича в боевых действиях на Донбассе в 2014-2015 годах в составе батальона« Азов », в результате которых погибли и были ранены гражданские.

Накануне бывший командир отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии «Азов» Андрей Белецкий заявил , что задержанный в Беларуси оппозиционный блогер Роман Протасевич в 2014 году был на Донбассе как журналист.

«Роман действительно вместе с« Азовом »и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранение. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово », – написал Белецкий в своем телеграмм-канале.

Отец Романа Протасевича телеканала «Настоящее время» заявил: «Он там был как журналист, в составе съемочной группы». Роман «был на стороне украинской армии, но не воевал, а был журналистом», уточнил Дмитрий Протасевич.

“Радио Свобода” направило в Министерство обороны Украины запрос относительно того, аккредитовался ли Роман Протасевич как журналист для освещения боевых действий на Донбассе в 2014 году.

Выступая в Минске 26 мая, Александр Лукашенко назвал Протасевича «подонком, который убивал людей на юго-востоке Украины» ( «юго-восток Украины» – российский нарратив, которым вопреки географии Москва и сателлиты называют оккупированную часть Донбасса – ред.) .

В сентябре 2020 года в интервью Юрию Дудю Протасевич рассказывал о том, что как журналист он посещал зону проведения АТО, где был ранен.

«Я год снимал в зоне АТО как журналист-фрилансер. У меня были травмы, и все … Поэтому говорить, что я политик, или что-то подобное – ерунда, потому что я всегда работал в крупнейших белорусских СМИ », – сказал Протасевич.

Белорусские милиционеры 23 мая задержали оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича . Он был на борту самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в Минске из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу.

Протасевич – известный белорусский журналист и блогер, автор телеграмм-канала «Беларусь головного мозга». Правозащитный центр «Весна» уже признал его политическим заключенным .