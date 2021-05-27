Генпрокурор Венедиктова сделала важное заявление по делу Януковича: видео

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Россия отказала Украине в экстрадиции беглого президента Виктора Януковича, которого заочно приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену.

Об этом она рассказала в интервью телеканалу “Украина 24”.

Ирина Венедиктова, комментируя расследование уголовных производств против экс-президента Виктора Януковича, заявила, что Россия отказала в экстрадиции экс-президента Украины, законный приговор в отношении которого вступил в законную силу в 2020 году.

Генпрокурор добавила, что украинская сторона планирует повторно обратиться к РФ по этому поводу.

Также она рассказала о конфискованных 1,5 миллиарда долларов Януковича. По словам Венедиктовой, эти деньги уже “зашли в бюджет Украины”, а судебное разбирательство дела все еще продолжается.

“В отношении этих 1,5 миллиарда долларов. Они зашли в госбюджет. У нас сейчас идет судебное разбирательство в отношении этих денег… Мы все переживаем, конечно. Но будем смотреть, как это дело будет рассматриваться в суде. Но то, что деньги зашли в государственный бюджет, – это факт. Главное, чтобы они не вышли оттуда”, – добавила Венедиктова.

Как сообщал “источник”, ранее бывшему президенту Украины Виктору Януковичу объявили о новом подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена).