Жара, тропические дожди и бури: синоптик дал подробный прогноз погоды на лето

Через несколько дней в Украину придет календарное лето, которое в этом году будет жарким и дождливым.

О синоптической ситуации по месяцам рассказал народный синоптик Леонид Горбань, пишет “Сегодня”.

Июнь

Начало месяца будет теплым и дождливым. Первые десять дней дождить будет через день-два, а в 10-х числах пройдут ливни с грозой, местами с градом. После этого будет две недели сухой нежаркой погоды, днем до +26-28 градусов, ночью +16-18 градусов. С 23 по 27 июня Украину накроет мощный циклон – будет тепло, но дождливо.

Июль

Июль будет “тропическим” – жара, ливни с грозами, бури. Первая буря накроет Украину с 1 по 4 июля, при этом будет жарко. После дождей на 4-5 дней придет жара. С 8-го по 12-е число также вероятны буря, грозы, град. Затем снова выйдет солнце, придет жара и высокая влажность. В июле будет до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40. 21-22 июля пройдут мощные ливни.

Август

Последний месяц лета будет засушливым – дождей почти не будет, наступит жара. В первую неделю августа ожидаются две небольшие почти бездождевые бури, затем осадки прекратятся, а столбик термометра с каждым днем будет ползти все выше и выше. К середине месяца днем ожидается под +40 при почти полном отсутствии облаков. После 18-го “запахнет осенью”, температура на 2-3 дня резко снизится до +20-22 градусов. Попрощается с нами лето проливным дождем.

Как сообщал “источник”, в пятницу, 28 мая, на значительной части Украины ожидаются ливни с грозами, местами возможен град.