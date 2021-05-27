Стало известно имя военнослужащего, погибшего от пули снайпера возле Новотошковского

В четверг, 27 мая, боевики на Донбассе осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское. Выстрелом снайпера был убит один из военнослужащих – Максим Полевой.

Как пишет “Суспільне”, по словам координатора центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Натальи Дзекар, мужчина родом из Наркевичской теробщины Хмельницкого района.

Ему было 37 лет (1984 года рождения). У героя остались дети и жена.

О месте и времени прощания с Максимом Полевым будет сообщено позже.

Как сообщал “источник”, 22 мая снайпер боевиков на Донбассеранил украинского военного.

Кроме того, 24 мая в 18:25 боевики обстреляли Пивничное с ПТРК “Фагот”. Российские наемники выпустили две ракеты по местным жителям.