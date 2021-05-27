В Лисичанске демонтируют остатки памятника Ленину. ФОТО

Вчера, 26 мая, в Лисичанской городской военно-гражданской администрации состоялось рабочее совещание по координации действий по дальнейшему окончательного демонтажа памятника В.И. Ленину на площади Победы. Сегодня же демонтируются остатки памятника и постамент общим весом более 100 тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Лисичанской городской ВГА.



Решение о дальнейшей судьбе площадки, находящейся под памятником, будет принято позже.

Напомним, что демонтаж происходит с помощью спецтехники коммунальных предприятий Лисичанска в порядке оказания шефской помощи и с целью благоустройства территории города в соответствии с распоряжением руководителя Лисичанского городского военно-гражданской администрации Александра Заики от 12.05.2021 №355.