Кравчук назвал две страны-площадки для новых переговоров по Донбассу

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, который ранее поставил крест на переговорах по Донбассу в Минске, назвал две страны, куда можно перенести переговоры.

Он считает, что новая страна-площадка должна быть нейтральной. Поэтому лучше всего подойдут Швейцария или Финляндия, пишет Главред.

В комментарии Суспильному Кравчук заявил, Минск более не подходит для переговоров, так как режим Александра Лукашенко в Беларуси окончательно скомпрометировал себя.

Он уточнил, что если у России есть свои предложения – то Киев готов их обсудить. Кравчук подчеркнул, что решение должно быть общим, а не решением одной Украины.