Полиция: Информация о заминировании двух зданий в Северодонецке не подтвердилась

Полицейскими ГУНП в Луганской области и спасателями проведены обследования каждого корпуса и каждого помещения, где базируются Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко и Восточноукраинский университет имени В. Даля. Информация о заминировании не подтвердилась.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Сегодня, 27 мая, в 10.18 и 10.30 по спецлинии «102» и «101» поступили анонимные сообщения о заминировании двух высших учебных заведений. После проведения немедленной эвакуации студентов, преподавателей и персонала, экспертами-взрывотехниками, криминалистами и кинологами были проведены тщательные осмотры трех корпусов учебных заведений. Ни в одном из объектов взрывоопасных предметов не обнаружено.

Стоит отметить, что ЛДУВС имени Э.А. Дидоренко базируется в одном здании с Северодонецкой общеобразовательной школой-интернатом. И именно сегодня у выпускников последний звонок, а после получения сообщения о «заминировании», это мероприятие вынужденно закончилось в сквере. Праздник прощания не только со школой, а с домом разрушил чей-то звонок.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст.259 УК Украины. Сейчас правоохранители принимают меры по установлению лица или лиц, которые сделали ложные сообщения.