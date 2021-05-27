Страны G7 выступили с заявлением по событиям в Беларуси

Главы иностранных ведомств стран G7 осудили беспрецедентные действия, предпринятые властями Беларуси относительно принуждения в посадке пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании в четверг, 27 мая.

Главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также Высокий представитель ЕС призвали немедленно освободить Романа Протасевича, других журналистов и политических заключенных.

“G7 будет добиваться ответственности властей Беларуси за инцидент с самолетом Ryanair, в том числе через санкции”, – говорится в заявлении.

Также в “Большой семерке” призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) срочно обсудить инцидент с самолетом Ryanair.

Как сообщал “источник”, на заседании Совета безопасности ООН оценили инцидент с принудительной посадкой самолета в Минске, когда задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Такие действия назвали нападением на международную авиабезопасность.