Часть Украины накроют град и шквалы: синоптики предупредили об ухудшении погоды

В Украину вернулись дожди. Так, в пятницу, 28 мая, на значительной части страны ожидаются ливни с грозами.

Об этом предупреждает пресс-служба ГСЧС Украины.

“По данным Укргидрометцентра, 28 мая в Украине, кроме запада, грозы (на юге и востоке местами), днем в северных, большинстве центральных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с“, – сказано в сообщении.

В Киевской области 28 мая также пройдут грозовые дожди, днем местами по области возможен град и шквалистый ветер 15-20 м/с. В Киеве в пятницу также ожидаются грозы.

Как сообщал “источник”, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в Украине этим летом. По его прогнозам лето будет очень жарким, кроме того, возможны сильные бури.