Во Львове начнет работу первый в Украине центр вакцинации: кто может получить прививку

Во Львове на базе стадиона “Арена Львов” откроют первый в Украине центр вакцинации от COVID-19. Там уже в ближайшую субботу, 29 мая, смогут получить прививку те, кто зарегистрировался в приложении “Дия”.

Об этом в Facebook написал глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Отмечается, что целью открытия центра вакцинации населения (ЦВН) является возможность обеспечить доступ к вакцинам от COVID-19 для как можно большего количества взрослого населения Украины. ЦВН являются временными пунктами прививок с возможностью хранить вакцины в течение 24 часов.

Такие центры будут иметь все надлежащее оборудование для проведения прививок и соблюдения всех установленных мер для предотвращения распространения COVID-19, в частности, ношение масок, соблюдение физической и социальной дистанции, использование дезинфицирующих средств для рук и тому подобное.

Ранее семейный врач и терапевт Владислав Ващенко в интервью “источнику” назвал причины медленной вакцинации от COVID-19 в Украине.