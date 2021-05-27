На Луганщине 4-летний мальчик ночью ушел из дома: маленького беглеца нашли на детской площадке

На Луганщине полицейские нашли и вернули домой маленького мальчика.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



Сегодня, 27 мая, около 2 часов ночи в полицию Новопсковщины позвонил обеспокоенный 38-летний мужчина и сообщил, что ночью обнаружил отсутствие 4-летнего сына.



В страхе отец пытался самостоятельно найти ребенка, но поиски не давали результата и он обратился за помощью в полицию.



На поиски ребенка немедленно задействовали личный состав территориального подразделения полиции, ориентировали все наряды и кинолога. Полицейские обнаружили маленького беглеца на детской площадке, которая находится в километре от дома.



Жертвой преступления мальчик не стал. Живой и здоровый был возвращен домой счастливым родителям.