В Новоайдаре водитель наехал на велосипедиста и скрылся с места аварии

Вчера, 26 мая, в 21.37 в Счастьенскую полицию поступило сообщение фельдшера скорой медицинской помощи о том, что на расстоянии 300 м от ул. Коваленко пгт. Новоайдар произошло ДТП с пострадавшим.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Сотрудники следственно-оперативной группы, выехавшие на место происшествия, установили, что на 46-летнего местного жителя, который двигался на велосипеде по автодороге Т-13-06 сообщением «Северодонецк-Новоайдар», на расстоянии 300 м от ул. Коваленко пгт. Новоайдар, был совершен наезд неизвестным транспортным средством, двигавшемся позади в попутном направлении. После совершения дорожно-транспортного происшествия, водитель на транспортном средстве скрылся с места происшествия, оставив пострадавшего без помощи.

Велосипедиста с телесными повреждениями доставили в Новоайдарскую многопрофильную больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

На протяжении всей ночи сотрудники полиции проводили оперативно-розыскные меры для того, чтобы установить личность водителя, который совершил ДТП, и местонахождение его и автомобиля. В результате уже под утро полицейские нашли машину – «ВАЗ-2110», которая находилась во дворе частного дома, с характерными для данного ДТП повреждениями.

Установили личность водителя, им оказался 29-летний местный житель, который уже неоднократно привлекался к ответственности за совершение ДТП и даже был на определенный период лишен права на управление транспортными средствами.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения водителя, потому что он скрывается от правоохранителей.