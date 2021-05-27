Юрист: Любые попытки “национализировать” недвижимость в ОРДЛО незаконны, за это придется отвечать

Попытки “национализировать” квартиры в ОРДЛО, которые согласно “указу” так называемого “главы ДНР” Дениса Пушилина могут признать “бесхозными”, — незаконны, и за такие деяния после деоккупации наступит ответственность.

Об этом в программе “На самом деле: Донбасс” телеканала “Дом” заявила представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), юрист Татьяна Иванова.

“Я хочу сказать, чтобы меня услышали на неподконтрольной территории, — любые попытки изменить права собственности, если они установлены законодательством Украины, являются незаконными”, — акцентировала она.

Иванова рекомендовала “не подвергать себя дополнительно уголовной ответственности”, занимаясь отбиранием недвижимости на неподконтрольной территории.

“Если это госслужащие — за это в любом случае придётся отвечать, даже если они выполняют свою работу, как сотрудники каких-либо предприятий на неподконтрольной территории. Если это незаконные захваты, как это было в 2014-2015 годах, этим людям тоже придётся отвечать”, — подчеркнула юрист.

Кроме того, она пояснила, что у людей, которые опасаются за своё имущество, оставшееся на оккупированной территории, есть два варианта — реструктуризировать задолженность по местным “законам”, или же ожидать деоккупации, чтобы разобраться с коммунальными платежами.

“Каждый должен принять решение для себя: либо вы будете оплачивать коммунальные платежи, либо вы подождёте, когда эта территория будет освобождена, и только потом будете разбираться с коммунальными платежами. Тем, кто не хочет подвергать себя риску и решил всё-таки коммунальные платить, я хочу сказать, что там работает программа реструктуризации долгов, и если вы не можете въехать на эту территорию, но у вас там есть соседи, знакомые, друзья, кумовья, кто угодно, если хотите сделать реструктуризацию — поручите это им”, — рекомендует Иванова.

По её словам, форсирование “национализации” в ОРДЛО связано с тем, что местные коммунальные предприятия имеют очень большую задолженность по платежам от населения, которое зачастую не имеет средств, чтобы их оплачивать. А “властям” нужно как-то возмещать эти потери.

“Чтобы каким-то образом погасить эту задолженность, решили её взыскивать с людей, которые там не проживают, потому что для них это более серьёзная тема — лишиться жилья. Тех, кто там проживает, естественно, никто выселять не будет за долги, а вот взыскать долги с тех, кто не проживает, — очень даже возможно”, — дополнила Иванова.