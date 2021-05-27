“Зарабатывают все, кроме людей, которые производят”: нардеп считает, что у предприятий в ОРДЛО нет будущего

Украина может реинтегрировать отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) без особых затруднений.

Об этом в программе “На самом деле: Донбасс” телеканала “Дом” заявил народный депутат Украины Муса Магомедов.

Он сообщил, что после освобождения территорий и отмены экономической блокады ОРДЛО Украина может оперативно восстановить транспортное сообщение — состояние автомобильных дорог и железнодорожных путей рабочее, и поэтому осложнений возникнуть не должно.

“Мы в своё время рассматривали состояние перебитых железнодорожных путей между Авдеевкой и Ясиноватой, — и даже их можно восстановить в течение максимум месяца”, — заявил нардеп.

Магомедов убеждён, что “технологических проблем по реинтеграции немного”, особенно с учётом плачевного состояния, в котором пребывают промышленные предприятия на оккупированных территориях. Он привёл в пример ситуацию с коксохимическими предприятиями Енакиево и Горловки.

“По сути, все коксохимические заводы на неподконтрольной территории за год производят столько, сколько производили за месяц в период до российской агрессии, до блокады”, — акцентировал парламентарий.

Он дополнил, что в составе Украины у промышленности оккупированной части Донбасса есть перспективы, тогда как в настоящее время на предприятиях — регулярные задержки зарплаты.

“Потому что наши меткомбинаты, коксохимические заводы сейчас работают на полную нагрузку, на максимальную мощность. Тогда как на той стороне, к сожалению, — минимальная загрузка, долги по зарплатам, и зарплаты в 3 раза ниже, чем у нас. Я знаю, что в Макеевке на коксохимическом производстве говорят: “Хотите, приходите работать. Не хотите — не приходите. Мы не знаем, когда мы вам сможем выплатить заработную плату”, — говорит нардеп.

Магомедов напомнил, что продукция, производимая в ОРДЛО, не может быть реализована легальным способом, и поэтому задействуются теневые схемы.

“Потому что любая продукция с неподконтрольной территории не может быть продана нормально, — так, как мы продаём на экспорт по контрактам. Потому что мутные схемы прикрывают происхождение этого продукта. Зарабатывают на этом все, кроме людей, которые производят. И эти деньги исчезают в неизвестном направлении, оседают в неизвестных карманах, и поэтому там постоянная смена собственников”, — сказал парламентарий.

По мнению нардепа, Украина должна прилагать все усилия для того, чтобы перейти к реализации плана реинтеграции ОРДЛО.

“Я думаю, что существующая ситуация будет только ухудшаться. И нужно прикладывать все усилия для того, чтобы мы (Украина, — ред.) перешли к реинтеграции — от слов к делу”, — акцентировал Магомедов.