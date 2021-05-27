В Украине планируют увеличить размер государственной поддержки при рождении или усыновлении ребенка

Кабинет Министров ко Дню защиты детей принял ряд решений, касающихся совершенствования системы защиты прав ребенка.

Об этом сообщает Правительственный портал

Так, Правительство поддержало законопроект, разработанный Министерством социальной политики, который предусматривает увеличение объема государственной поддержки при рождении ребенка или при усыновлении. Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль, в случае принятия документа Верховной Радой, с 1 января 2022 такой размер помощи будет увеличен с 41 000 гривен до 50 000 гривен.

«Это не окончательное увеличение: с 2023 и в дальнейшем предлагается увеличение размера такой помощи на прогнозный показатель инфляции. Конечно, прямые выплаты – это лишь часть стратегии поддержки молодых семей. Параллельно с этим мы будем улучшать качество медицины для детей, строить новые детские сады и школы, дадим возможность молодым семьям приобрести собственное жилье в рамках программы льготной ипотеки », – подчеркнул глава правительства.

Как отметил Денис Шмыгаль, неотъемлемым элементом усиления защиты прав детей также и ответственность за нарушение их прав.

«В кодекс административных правонарушений мы предлагаем внести новые положения, которые четко закрепят ответственность за нарушение прав детей, или за халатное отношение к этому вопросу со стороны ответственных должностных лиц», – отметил глава правительства.

Другим одобренным законопроектом, по словам Премьер-министра, предлагается усовершенствовать систему усыновления детей для обеспечения интересов ребенка и усиление прозрачности в процессе усыновления.

«Например, совершенствуется система надзора и контроля за условиями проживания и воспитания усыновленных детей в случае изменения места жительства. Документом также предусматривается обеспечение права лиц с инвалидностью быть усыновителями, если по результатам экспертизы их болезнь не будет препятствовать им выполнять родительские обязанности », – отметил Денис Шмыгаль.

Кроме того, Правительство утвердило законопроект, который разграничивает функции по вопросам социальной защиты детей между Национальной социальной сервисной службой, исполнительными органами местных советов, а также областными государственными администрациями.

«За каждым органом власти будет четко закреплены его полномочия и ответственность», – подчеркнул Премьер-министр.

Также Кабинет Министров принял решение, касающееся улучшения жилищных условий для детей-сирот и утвердил Концепцию государственной социальной программы оздоровления и отдыха детей на период до 2025 года.

«Будет утвержден принцип« деньги ходят за ребенком », когда финансирование получат наиболее успешные и посещаемые заведения. При этом мы будем стимулировать развитие всех заведений », – отметил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что Правительство продолжает работать над тем, чтобы дети в Украине были обеспечены лучшими условиями для развития и реализации.